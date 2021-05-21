حوادث
التحقيق في وفاة غامضة بمكناس
تواصل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس أبحاثها وتحرياتها الميدانية بعد العثور، عشية السبت الماضي، على جثة ستيني ملقاة على قارعة الطريق أمام نادي التعليم بحي الرياض بمكناس. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الهالك توفي بشكل فجائي، أمام أعين المارة ورواد النادي المذكور في مشهد مؤثر جدا، وفي ظروف مازالت ملابساتها مجهولةأكمل القراءة »
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