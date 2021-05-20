الأولى
الداخلية تأكل أبناءها
استعانت بولاة وعمال من قطاعات حكومية “فاشلة” والضحية التنمية والاستثمار يسيطر “غرباء”، قادمون من قطاعات ومؤسسات بعيدة عن الإدارة الترابية، على أهم المناصب في وزارة الداخلية، بعد أن انتشروا على طول خريطة الولايات والعمالات، وحتى داخل الإدارة المركزية. وأكدت التجربة، استنادا إلى نتائج الأرقام والواقع، أن جل الولاة والعمال الذينأكمل القراءة »
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