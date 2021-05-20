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الجوهري يستعيد رباط القرن العشرين

منذ 31 دقيقة
صدر حديثا عن منشورات جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، كتيب جديد تحت عنوان “الحياة الثقافية والاجتماعية بمدينة الرباط خلال القرن العشرين.. ملامح وتجليات مختصرة” لصاحبه مصطفى الجوهري. ويعتبر هذا الكتيب الذي صدر ضمن (دفاتر رباط الفتح 2)، ويقع في 78 صفحة من القطع الصغير، عملا توثيقيا يلقي الضوء، أساسا، علىأكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة
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