الرياضة
بطولة إفريقيا لليد بالعيون وكلميم
احتضنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أول أمس (الثلاثاء)، مراسم توقيع اتفاقية تنظيم المغرب لبطولة إفريقيا لكرة اليد للكبار بالعيون وكلميم في يناير 2022. وحضر توقيع الاتفاقية المذكورة عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وأريمو منصورو، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد، وعدلي الحنفي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، إذ شكلت المناسبةأكمل القراءة »
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