حوادث
جثتان تستنفران أمن الحسيمة
استنفر العثور على جثتي رجلين، بالجماعتين الترابيتين، عبد الغاية السواحل “إكاون”وأيت قمرة ضواحي الحسيمة، الأحد والاثنين الماضيين السلطات العمومية بالمنطقة. وأفاد مصادر “الصباح”، أن مواطنين اكتشفوا جثة رجل في عقده الخامس يتحدر من نواحي إقليم مكناس، حين أثارت انتباههم بمدخل “إكاون”، ليقوموا بإبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت لمكان الحادث بجميعأكمل القراءة »
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