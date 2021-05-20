الرياضة
سلة جمعية سلا تتألق بكيغالي
استهل نادي الجمعية الرياضية السلاوية، منافسات النسخة الأولى من العصبة الإفريقية لكرة السلة “بال”، بفوز على الشرطة الكامروني ب 87 مقابل 84، في مباراة مثيرة احتضنتها قاعة “أرينا” بالعاصمة الرواندية كيغالي، أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية. ولم يتمكن الفريق السلاوي من التقدم في النتيجة على منافسه،أكمل القراءة »
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