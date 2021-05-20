وطنية
بوشارب تشهر ورقة إعادة الانتشار
العملية تشمل المديرين ورؤساء المصالح والأقسام وتهدف إلى تغيير مسؤولين عمروا عقودا طويلة قررت وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تنظيم عملية إعادة انتشار المسؤولين بمختلف الوحدات الإدارية المركزية واللاممركزة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة. وأصدرت الوزارة مذكرة برقم 560/د بتاريخ 28 أبريل الماضي، تحدد تفاصيل العملية ومجالات تنزيلها، وهي العملية التيأكمل القراءة »
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