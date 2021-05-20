الأولى
483 طبيبا وممرضا “في خدمة” أيت الطالب!
كشفت وثيقة خاصة بوضعية الموارد البشرية بوزارة الصحة وتوزيعها القطاعي والجغرافي، عن وجود عدد كبير من الأطباء في تخصصات مختلفة وممرضين منقطعين للعمل الإداري إلى جانب وزير الصحة ومستشاريه، في وقت تتوفر الوزارة نفسها على كم هائل من الإداريين والمتصرفين. وحسب الوثيقة نفسها، يرابط بالإدارة المركزية 483 طبيبا وممرضا صرفتأكمل القراءة »
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