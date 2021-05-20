حوادث
الحبس لثلاثيني اختطف طفلة
الجاني ارتكب جريمته لابتزاز والدتها بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا في حق متهم أدين ابتدائيا بالمحكمة ذاتها ب3 سنوات حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لارتكابهأكمل القراءة »
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