الرياضة
بطل بالجيدو يتهم الجامعة بتشريده
اتهم نائب الرئيس بإهماله والمسؤول يرد عليه اتهم عبد الرحمات بوسحيتة، مصارع المنتخب الوطني للجيدو، الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب والرياضات المشابهة، بالتخلي عنه في السنغال، دون توفير ظروف الإقامة والأكل. وأكد بوسحيتة أنه يعيش التشرد في السنغال، رغم أنه توجه إلى دكار من أجل تمثيل المغرب، ورفع الرايةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.