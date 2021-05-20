مقالات الرأي
“الصراع العربي الإسرائيلي” لأبي رمان
صدر للباحث سامر أبو رمان، كتاب بعنوان “الصراع العربي الاسرائيلي في استطلاعات الرأي الأميركية”، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويكشف كتاب “الصراع العربي الاسرائيلي في استطلاعات الرأي الأمريكية” عن اتجاهات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 1991 و2008 في شأن القضية الفلسطينية والصراع حولها. وهوأكمل القراءة »
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