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حوادث

تطورات في ملف المواد الغذائية المزيفة بوجدة

منذ 13 ثانية
يواصل قاضي التحقيق بابتدائية وجدة، خلال الأيام المقبلة، مسطرة البحث التفصيلي في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ «المواد الغذائية المزيفة»، إذ قرر قاضي التحقيق، بناء على ملتمس النيابة العامة بابتدائية المدينة، إيداع ثمانية أشخاص رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بينما تابع ثلاثة آخرين في حالة سراح، من بينهم زوجة أحدأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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