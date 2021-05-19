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مجتمع

المتاجرة في مواد غذائية فاسدة

منذ 16 ثانية
شبكة تتوفر على مخازن بضواحي البيضاء تزور تواريخ الصلاحية لمنتوجات وتعيد بيعها لجأت شبكة متخصصة في المتاجرة في المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى ضواحي البيضاء، لإقامة وحدات لتخزين المواد الفاسدة وتدوين تواريخ صلاحية جديدة عليها لإعادة بيعها بأسعار تقل عما هو متداول في السوق. وأفادت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكةأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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