مجتمع
المتاجرة في مواد غذائية فاسدة
شبكة تتوفر على مخازن بضواحي البيضاء تزور تواريخ الصلاحية لمنتوجات وتعيد بيعها لجأت شبكة متخصصة في المتاجرة في المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى ضواحي البيضاء، لإقامة وحدات لتخزين المواد الفاسدة وتدوين تواريخ صلاحية جديدة عليها لإعادة بيعها بأسعار تقل عما هو متداول في السوق. وأفادت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.