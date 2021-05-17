أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“مؤثرون” في فضائح نصب بالملايين” … “بنوك تربح الملايير من الجائحة”… “إصابة أمنيين في مواجهات دموية”… “رؤساء أقسام يغتنون من “المبادرة”…. “أوامر” الإعفاء تكبد البيضاء الملايير”… “بنعبدالقادر يستنجد بعبد النبوي”… “محام يحدث فوضى داخل محكمة تمارة”… خاص بعنوان “16 ماي … تنزيل أوراش أمنية كبرى”… روبورتاج بعنوان “وأخيرا… حديقة الجامعة العربية ترى النور”… “”كراطة” بالجيش”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.