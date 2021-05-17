النصب والاحتيال يطيحان بشرطي في القنيطرة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بالقنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي، برتبة مقدم شرطة رئيس، يشتبه في تورطه في المشاركة في النصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية من ضحية يتهم فيها شخصا بانتحال صفة قضائية وتعريضه للنصب والاحتيال بعدما وعده بالتدخل لخفض عقوبة سجنية صادرة في حق أحد أقاربه، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة بتاريخ 5 ماي الجاري من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 77 سنة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف الشرطي المذكور الذي يعمل بالبيضاء ويتواجد حاليا في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، للاشتباه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

(ومع)