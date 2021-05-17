وطنية
الأميرة للا حسناء تشارك في أشغال المؤتمر العالمي لليونسكو حول التربية
شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، عبر رسالة فيديو، في أشغال المؤتمر العالمي لليونسكو حول التربية من أجل التنمية المستدامة، الذي ينعقد عن بعد خلال الفترة ما بين 17 و19 ماي 2021. وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهتها صاحبة السمو الملكيأكمل القراءة »
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