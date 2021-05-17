الدعوة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي العمومي

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين المؤسسات الدستورية المختصة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي العمومي استعدادا للدخول التربوي المقبل.

وحث المرصد في بلاغ له، على ضرورة وضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أنه قرر الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات.

وبعد أن أكد على أهمية ومحورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية والتكوين إعدادا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا والمؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات، شدد المرصد على استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير وتجويد المنظومة التربوية بكل مستوياتها.

كما أبرز المرصد الدور المحوري للمربين في التعليم الأولي في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية، والاجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.

ودعا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها.

وسجل المرصد، في أعقاب جلسة استماع نظمها، أخيرا، بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، مجموعة من الاختلالات التي يعانيها القطاع، والتي حددها في هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط.