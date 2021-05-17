النسخة الأولى من الأسبوع الوطني للصحة الجامعية بالرباط

تم اليوم (الاثنين) بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات الأسبوع الوطني للصحة الجامعية في نسخته الأولى، تحت شعار “الحياة الطلابية والصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-19”.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن تنظيم هذا الأسبوع الذي أعطى انطلاقته كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد آيت طالب، وزير الصحة، وإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51، وتفعيل الأهداف المشتركة للاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب.

كما يروم هذا الأسبوع، الذي يمتد من 17 إلى 23 ماي الجاري، تعبئة مختلف الفاعلين في مجال الصحة النفسية للطلبة، والتحسيس بالإجراءات الكفيلة بحمايتها وتعزيزها، بمشاركة مختلف الجامعات المغربية، إلى جانب فضاءات الصحة للشباب، والمراكز الصحية، بالإضافة إلى انخراط عدة فعاليات من المجتمع المدني.

وتتخلل هذا الأسبوع مجموعة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية، إلى جانب مجموعة من الورشات الفنية والرياضية تنظم بشكل حضوري في احترام تام للتدابير الوقائية، وعبر تقنية المناظرة المرئية، بالإضافة إلى نشر العديد من الكبسولات التحسيسية حول الموضوع.

وأشرف الوزراء بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، على تدشين المركز الصحي الجامعي وخلية للإنصات بالحي الجامعي أكدال. وستمكن هاتان البنيتان من تعزيز العرض الصحي الجامعي وتوفير خدمات صحية ودعم نفسي للطلبة.