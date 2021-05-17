الملك يهنئ عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا بالعيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس، عاهل مملكة النرويج، وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، ومملكة النرويج تحتفي بعيدها الوطني، أن أعرب لجلالتكم عن أحر التهاني، مقرونة بأطيب المتمنيات للشعب النرويجي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك” وإنها لمناسبة سعيدة أؤكد لكم فيها اعتزازي بما يربط أسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بلدينا من علاقات تعاون بناءة نحرص سويا على تعزيزها لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.