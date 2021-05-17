ارتفاع بنسبة 161 في المائة في كمية الأسماك المفرغة بميناء طانطان

بلغت كمية الأسماك المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي و بأعالي البحار بميناء طانطان خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 36 ألف و224 طن بقيمة مالية حددت في 627 مليون و673 ألف و864 درهم ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 161 في المائة على مستوى الحجم و53 في المائة على مستوى القيمة المالية، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وحسب إحصائيات خاصة بأنشطة الصيد البحري بميناء طانطان قدمت، أخيرا، بمناسبة تسليم محركات حديثة لمراكب الصيد التقليدي لفائدة عدد من البحارة، فإن حجم الكميات المصطادة والمفرغة من الصيد الساحلي بلغ 29 ألف و413 طن مسجلا زيادة ب 282 بالمائة، والصيد بأعالي البحار 6238 طن (11 بالمائة)، والصيد التقليدي 572 طن (زائد 3 بالمائة).

أما حجم كميات الصيد بأعالي البحار فقد بلغ 6238 طن (344 مليون و746 ألف درهم)، موزعة على الأخطبوط ب 1918 طن مسجلا انخفاضا ب 27 بالمائة ، والحبار (CALAMAR) ب768 طن مسجلا انخفاضا ب 45 بالمائة، والسيبيا (SEICHE) ب 1556 طن مسجلا زيادة ب130 بالمائة، فيما بلغ حجم كميات الأسماك من أصناف أخرى 1996 طن بزيادة ب 119 بالمائة.

وبخصوص حجم مفرغات مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي بالميناء، فقد بلغ، وفق المصدر ذاته، 29 ألف و985 طن بقيمة 282 مليون و927 ألف درهم، منها 572 طن لقوارب الصيد التقليدي، و8823 طن للصيد بالجر، و467 طن للصيد بالخيط، و20 ألف و106 طن لصيد السردين، و16 طن بيع متنوع.