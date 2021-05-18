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“أوامر” الإعفاء تكبد البيضاء الملايير
كبدت “أوامر الإعفاءات” المضمنة في مذكرات ومراسلات صادرة عن وزارة الداخلية، مداخيل الجماعة الحضرية للبيضاء ملايين الدراهم، ما أشارت إليه، بوضوح تام، وثيقة بيان تنفيذ ميزانية 2020، واصفة ما حدث خلال السنة الماضية بـ”الانكماش الأكثر حدة قياسا للأزمة المالية لـ2018″. وقالت الوثيقة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، إن ميزانيةأكمل القراءة »
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