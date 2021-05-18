مجتمع
أبو زيد يغضب فلاحي زاكورة وسوس
أثارت التصريحات التي نبّه فيها المقرئ أبو زيد، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ،المستهلك المغربي، من أن البطيخ الأحمر بزاكورة يأتي من بذور معدلة جينيا، وذلك بالتزامن مع تناقل أخبار وقوع تسمم بسبب هذه الفاكهة لطفلة بأكادير أودى بحياتها، جدلا وذعرا وخوفا واسعا وسط المستهلكين، وخلفت ردود أفعال غاضبة وسط منتجيأكمل القراءة »
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