الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، لقيادة مباراة الوداد الرياضي ومولودية الجزائر، السبت المقبل، لحساب إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا. واحتج الوداد على تحكيم الإثيوبي باملاك تيسيما، خلال مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل هدف لمثله، نهاية الأسبوع الماضي. الرجاء الرياضي وصلت المفاوضات بينأكمل القراءة »
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