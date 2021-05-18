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حوادث

الحكم في قضية مزوري “البيرميات”

منذ دقيقة واحدة
متهمة تسلمت رخصة سياقة وقدمت 700 درهم رشوة قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خمسة متهمين متورطين في تزوير رخص السياقة. وقضت بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة من ستة إلى أربعة أشهر. وقضت الغرفة الابتدائية بإدانة المتهم الرئيسيأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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