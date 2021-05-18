أسواق
“هواوي” تسيطر على صفقات البلدان النامية
يبدو أن التحذيرات الأمنية بخصوص شركة “هواوي”، لم تقنع صانعي القرار في مجموعة من البلدان النامية، لوقف التعامل مع العملاق الصيني، إذ ازدادت الصفقات المعلن عنها منذ 2018، حسب ما أكده تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، الذي يوجد مقره بواشنطن، والذي تحدث عن 70 صفقة متعلقة بالبنية التحتية السحابية، فيأكمل القراءة »
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