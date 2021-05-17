الصباح السياسي
خارطة طريق سنة انتخابية
رسم المجلس الوزاري، المنعقد أخيرا بفاس، أجندة سنة استثنائية، ينتظر من خلالها حسم معركة مواجهة الوباء، على وقع محطات انتخابية مصيرية وانتظارات موسم فلاحي واعد. وأنهى الملك متاهة سجال الأحزاب بالإشراف على تمرير أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبطأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.