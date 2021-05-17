حوادث
تفكيك شبكة أغذية فاسدة
مداهمة خمسة مخازن بوجدة وحجز 29 مليونا أطاح تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشبكة خطيرة تهدد الصحة العامة للمواطنين، السبت الماضي. وعرفت تلك العملية إيقاف سبعة أشخاص، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب الموادأكمل القراءة »
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