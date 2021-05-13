ملف الصباح
منظومة الصحة… الأولويات الست
القطاع مطالب بتعزيز حضوره في التمويل والاستثمار وتحسين الخدمات والتشغيل فرضت أزمة كوفيد19 على الحكومة إعادة ترتيب أولويات منظومة الصحة التي ظهرت أهميتها الكبرى في مواجهة الفيروس القاتل، وبذلت أطرها المركزية والميدانية مجهودات جبارة لرفع التحديات، رغم الإمكانيات الضعيفة المرصودة لقطاع حيوي يوجد، اليوم في واجهة الأحداث. وحددت دراسة حديثةأكمل القراءة »
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