الرياضة
كومارا يعود إلى التداريب
سيرافق الوداد إلى الجزائر لمواجهة المولودية عاد الإيفواري الشيخ كومارا لتداريب الوداد الرياضي، بعد شفائه من فيروس كورونا، إذ بات جاهزا لخوض مباريات الفريق المقبلة. وحسب مصادر ودادية، سيرافق كومارا بعثة الوداد إلى الجزائر، من أجل مواجهة المولودية، غدا (الجمعة)، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا. وسبق للوداد مواجهةأكمل القراءة »
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