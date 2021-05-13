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ملف الصباح

شقير: الحكومة مطالبة بإصلاحات

منذ 19 ساعة
> ما رأيكم في طريقة تدبير المغرب لأزمة “كورونا”؟ > لقد أثبت المغرب أنه يمتلك مؤسسات قوية، أظهرت نجاعتها في مواجهة جائحة عالمية، أثرت بشكل كبير على أقوى المنظومات الاقتصادية والصحية والتعليمية لدول العالم، التي تضررت نتيجة تطبيق إجراءات الحظر الصحي. فتبني السلطات لمقاربة استباقية جنبت المغرب مزالق صحية واقتصادية،أكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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