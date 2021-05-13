الرياضة
نيمار يستمر مع باريس
أعلن البرازيلي نيمار وباريس سان جيرمان الفرنسي، تجديد العقد الذي يربط الطرفين إلى 2025، منهيا “مسلسلا” دام لأشهر في صفحات الصحافة الأوربية. وفي وقت اعتقد فيه الجميع أن نيمار سيعود لبرشلونة، كما تحدثت عن ذلك الصحافة الإسبانية، اختار النجم البرازيلي البقاء بباريس، وتجديد عقده بالراتب نفسه، وبالتحفيزات ذاتها. واعتبرت الصحافةأكمل القراءة »
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