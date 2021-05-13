حوادث
عدول استئنافية الحسيمة يصعدون
دعا المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، التابع للهيأة الوطنية للعدول في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، العدول إلى الانخراط في الإضراب عن العمل، استجابة لمقرر المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، وذلك صونا لكرامتهم وحقوقهم، طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 18 و 19 و20 ماي الجاري، مع حمل الشارة الحمراء، تعبيراأكمل القراءة »
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