الرياضة
جمع عصبة مراكش آسفي نهاية ماي
حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 29 ماي الجاري، موعدا لعقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الجهوية مراكش آسفي، التي تقرر إحداثها تماشيا مع التقسيم الجديد للعصب الذي اعتمدته الجامعة. وذكر بلاغ للجامعة أن أندية كرة القدم المنتمية لجهة مراكش آسفي، مدعوة لحضور الجمع في التاريخ المعلن عنه بمراكش، بعد تأجيله فيأكمل القراءة »
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