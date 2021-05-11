أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الأربعاء من جريدة الصباح

“تفكيك شبكات إيرانية لتهريب الألماس”… “جثة متحللة تجر أمنيين للتحقيق”… “سارقو “الإينوكس” والرخام

ينهبون مقبرة مسيحية”… “مصالحـة اتحاديـة لإنقاذ البيضاء”… ” “أخطـاء تحـرم البيضـاء من محطة لوجستيك”… “حرب مفتوحة بين “بيجيدي” والعمال”… “إتلاف أرشيف مستشفى يستنفر قضاة”… “قضاء جدد بالمحاكم”…. “التأمين والملف الطبي يفضحان جامعات رياضية”… “الشابي يمهد لثورة بالرجاء”…سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها ”حبشي… أوراق من ذاكرة معتقل…. جرائم في زمن الحجر… أوراق حراگ، رحلة الموت”… وغيرها من الأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الأربعاء من جريدة الصباح.