وطنية
لحمامي “يشق” الاستقلال بطنجة
تسبب التحاق محمد لحمامي، المستشار البرلماني، والرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة، بالاستقلال، في «انشقاق» تنظيمي بالحزب بطنجة، التي تتدفق فيها «أموال الحرام»، كلما حل موسم الانتخابات. ولم يتقبل استقلاليون وازنون بطنجة أن يقتحم لحمامي «بيتهم التنظيمي»، وهو الذي اعتاد التجول على الأحزاب، كلما دنا موعد الانتخابات، طالبا تزكيتها. وقبل أنأكمل القراءة »
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