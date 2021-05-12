الصباح الفني
فاروق في سهرة تلفزيونية تركية
حلت، أخيرا، الفنانة نجوى فاروق ضيفة على سهرة تلفزيونية بإحدى القنوات التركية، لتشارك إلى جانب ثلة من الفنانين التركيين. وأطلت الفنانة نجوى فاروق على متابعيها من خلال السهرة التلفزيونية التركية، إذ تقاسمت مع جمهورها مجموعة من مقاطع الفيديو والصور على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وأدت الفنانة نجوى فاروق خلال السهرةأكمل القراءة »
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