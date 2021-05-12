الرياضة
ملاكمان يحملان مسؤولية “حريكهما” للجامعة
اعتذرا للإدارة التقنية ومدربهما وندما على التفريط في الدراسة بث إلياس بلمليح ورضا البويحياوي، ملاكما المنتخب الوطني، تسجيلا يتهمان فيه الجامعة بالتسبب في “حريكهما” ببولونيا، قبل مشاركتهما في بطولة العالم للشباب. وأكد بلمليح في التسجيل، أن هروبه وزميله من بعثة المنتخب الوطني، خلال بطولة العالم للملاكمة ببولونيا، لم يكن منأكمل القراءة »
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