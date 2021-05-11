وزارة الصحة: الإجراءات الاحترازية مكنت من انخفاض الحالات الإيجابية لكورونا

اعتبرت وزارة الصحة ، اليوم (الثلاثاء) ، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لجائحة (كوفيد-19) مكنت من تحقيق انخفاض ملموس في الحالات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي.

وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه ، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة للفترة ما بين 26 أبريل الماضي و10 ماي الجاري، أن انخفاضا ملموسا في الحالات الإيجابية المسجلة في المملكة بنسبة -19,5 في المائة يوضح جليا وقع الإجراءات الاحترازية المتخذة خلال هذا الشهر الفضيل، ومدى الالتزام بها من طرف أغلبية المواطنين.

وأفاد بأن هذا الانخفاض شمل 9 جهات وهي جهة كلميم-واد نون ب(-50,0)، وجهة الشرق (-43,3)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (-33,7)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (-29,0)، وجهة مراكش-آسفي (-23,1)، وجهة البيضاء-سطات (-21,1)، وجهة بني ملال-خنيفرة (-18,2)، وجهة درعة-تافيلالت (-8,7)، وجهة طنجة- تطوان-الحسيمة (-6,7).

وأضاف بلفقيه أن الجهات الأخرى عرفت ارتفاعا في عدد الحالات الإيجابية مقارنة بين الأسبوعين الأخيرين، وهي جهة سوس ماسة (+23,0)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (+28,8)، وجهة فاس-مكناس (+40,0).

وعرف معدل الإصابة الأسبوعي ، من جهته ، انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من 6,9 إلى 5,5 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الأخير، كما سجلت منظومة الرصد الصحي خلال هذين الأسبوعين تحسنا في نسبة الإيجابة المسجلة، حيث مرت من 4,47 في المائة إلى3,34 في المائة، علما أن أعلى نسبة سجلت بجهة البيضاء-سطات (10,2 في المائة)، وأدنى نسبة بجهة فاس مكناس.