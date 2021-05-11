بورصة البيضاء…ارتفاع طفيف في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء ، صباح اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعا في وتيرة التداولات، نتيجة ارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي، بـ 0,09% إلى 12.067,52 نقطة.

وبالوتيرة نفسها، صعد مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,13% ليستقر عند 985,11 نقطة، فيما تقدم ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,09% إلى 9.815,62 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، بقي مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” مستقرا عند 11.175,07 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 10.299,90 نقطة .

وبدوره، بقي المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” شبه مستقر عند 915,90 نقطة (+0,01%).