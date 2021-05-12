الأولى
حرب مفتوحة بين “بيجيدي” والعمال
إحالة برلماني على القضاء يصنفها العدالة والتنمية في خانة تصفية الحسابات شن العدالة والتنمية حربا شرسة على ولاة وعمال بعض الجهات والأقاليم، واتهمهم بالانتقائية في إحالة ملفات على القضاء، ومنع الأشخاص من الترشح برمز “المصباح”. ويرفض العدالة والتنمية الذي زعم الكاتب العام لشبيبة حزبه، الوزير أمكراز، أن حزبه سيحتل المركزأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.