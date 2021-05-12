مجتمع
رفع الرسوم الجمركية على الحبوب
اتخذت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا يضم مجموعة من الإجراءات لضمان مرور مرحلة تجميع المنتوج الوطني في أحسن الظروف، وتمكين الفلاحين من تسويق محصولهم في أحسن الظروف وبأسعار مقبولة، خاصة أن الموسم الحالي، يعرف محصولا هاما يرتقب أن يصل إلى 98 مليون قنطار،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.