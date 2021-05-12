حوادث
ممونو الحفلات وأرباب القاعات ينتفضون
قرر الاتحاد الوطني للممونين بالمغرب، تنظيم مسيرة إلى البرلمان لتنظيم وقفة احتجاجية ضد تجاهل الحكومة والوزارة الوصية للقطاع المتضرر، وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة في استئناف أنشطتهم على غرار باقي القطاعات الأخرى التي تم السماح لها بالعمل وفق إجراءات احترازية. ويأتي قرار الاتحاد الوطني للممونين بالمغرب، بعد أن استنفد رفقةأكمل القراءة »
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