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وطنية

مصالحة اتحادية لإنقاذ البيضاء

منذ 18 ساعة
الكتابة الجهوية للحزب نبهت إلى ضرورة تكاثف الجهود بين كل الاتحاديين (خاص)
فتحت الباب أمام عودة أسماء وكفاءات بارزة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عقد اتحاديو البيضاء اتفاق مصالحة، فتحت باب خوض الاستحقاقات المقبلة أمام أسماء وقفت في الثمانينات والتسعينات ضد مخططات أضرت بسكان العاصمة بعد تمريرها، ويتعلق الأمر بالمحامي والأستاذ الجامعي إبراهيم رشيدي، والكاتب الجهوي للحزب، لحسن الصنهاجي، والمحامي والجامعي سهيل المعطي،أكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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