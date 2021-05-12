مجتمع
تغيير أسماء شوارع يثير غضب سكان السويسي
استنكر سكان الحي العسكري السويسي بالرباط، التغييرات الأخيرة التي طالت أسماء بعض شوارع وأزقة الحي، باستبدال شخصيات، اعتبرت أسودا من الجنود الشهداء والوطنيين، والأبطال الذين خلدوا ملاحم في تاريخ المغرب، بأسماء مجهولة. ولم تهتم مقاطعة السويسي، التي يرأسها الأصالة والمعاصرة، بدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي سبق له أنأكمل القراءة »
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