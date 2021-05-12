fbpx
مجتمع

تغيير أسماء شوارع يثير غضب سكان السويسي

منذ 18 ساعة
استنكر سكان الحي العسكري السويسي بالرباط، التغييرات الأخيرة التي طالت أسماء بعض شوارع وأزقة الحي، باستبدال شخصيات، اعتبرت أسودا من الجنود الشهداء والوطنيين، والأبطال الذين خلدوا ملاحم في تاريخ المغرب، بأسماء مجهولة. ولم تهتم مقاطعة السويسي، التي يرأسها الأصالة والمعاصرة، بدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي سبق له أنأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى