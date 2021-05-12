مجتمع
تراجع العجز التجاري بـ 5ملايير
انتعشت الصادرات، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وهم التحسن بشكل خاص صادرات السيارات والفوسفاط والكهرباء والمنتوجات الإلكترونية. وأشارت النشرة الأخيرة لمكتب الصرف إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت بما يناهز 8 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 12.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذاأكمل القراءة »
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