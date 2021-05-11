الرياضة
رسالة رياضية: دكاكين كروية
أحداث مباراة مولودية الداخلة واتحاد سيدي قاسم، ونهضة آزرو وقدس تازة، تفرض فتح ملف الهواة من زاوية أخرى، كيف؟ قطعت هذا البطولة أشواطا مهمة، في ما يتعلق بنطاق تدخل الجامعة (الملاعب وتكوين المدربين والمنح السنوية)، والعصبة الوطنية للهواة (البرمجة وعقد اللاعب الهاوي والتواصل مع الفرق وتكوين الكتاب العامين)، لكن المعظلةأكمل القراءة »
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