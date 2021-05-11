اذاعة وتلفزيون
“الأولى” تفرج عن “كلها وطريقو”
يتوقع أن تفرج القناة “الأولى”، خلال الأيام المقبلة عن مسلسل “كلها وطريقو”، الذي يجمع عددا من الممثلين، من إخراج مراد الخودي. ومن بين الأسماء المشاركة في المسلسل، الذي تكلفت بتنفيذ إنتاجه، “ايماج فاكتوري” أمين الناجي، ومحمد الشوبي ، وعزيز دادس، وحسنة الطمطاوي، ومراد العشابي، وهدى الريحاني، وفاطمة الزهراء الحرش، وناصرأكمل القراءة »
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