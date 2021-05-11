الرياضة
العصبة تقترح إنهاء البطولة في 21 يوليوز
المنتخبات والوداد والرجاء تربك الدورات العشر الأخيرة قدمت العصبة الاحترافية مشروعا إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة، حول الدورات العشر الأخيرة من البطولة، يتضمن إنهاءها في 21 يوليوز. وعلمت “الصباح”، أن العصبة راعت مشاركات المنتخبات الوطنية والأندية في المسابقات القارية، وسعت إلى تقليص مرحلة الإياب من أجل إنهائها قبل 30 يونيو،أكمل القراءة »
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