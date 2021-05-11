حوادث
اختناق طفلتين في حريق بسيدي حرازم
ووري الخميس الماضي، بمقبرة بسيدي حرازم ضاحية فاس، جثمانا طفلتين شقيقتين توفيتا اختناقا بمنزل أسرتهما، في ثالث فاجعة ضحاياها أطفال بالجهة، بعد وفاة تلميذين صدمتهما سيارة بعين قنصرة ووفاة آخرين وإصابة ثالث إثر سقوط أنبوب إسمنتي عليهم بدوار بخلالفة بتاونات. وتسلمت أسرة الطفلتين جثتيهما بعد ساعات بقيتا فيها بمستودع الأمواتأكمل القراءة »
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