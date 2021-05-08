إجهاض عملية للهجرة السرية بالحسيمة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة،وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بالقرب من الشريط الساحلي للحسيمة، وهو في حالة تلبس بالإعداد والتحضير لتهجير تسعة عشر مرشحا للهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

واضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية اسفرت عن حجز معدات لوجيستيكية لتسهيل عملية الهجرة السرية، ممثلة في زورقين مطاطيين ومحرك بحري ومضخات هوائية وصدريات وأطواق للنجاة، علاوة على خمس حاويات تضم 150 لترا من المحروقات.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.